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Адвокат Шакина: отец может проконтролировать, на что тратят алименты

Но для этого придется обращаться в суд.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат, заместитель председателя комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России Виктория Шакина рассказала, может ли отец проконтролировать, на какие цели тратятся алименты.

Такое право есть, если есть подозрение, что экс-супруга тратит средства на себя, а детям достается по остаточному принципу, то мужчина может принять меры.

У матери нет обязанности предоставлять отчет, на что расходуются средства.

— В таком случае единственным способом является обращение отца с исковыми требованиями в суд, — говорит эксперт aif.ru.

Деньги, которые направляются на содержание ребенка, расходуются матерью или лицом, которое осуществляет уход за ребенком.

Можно по суду добиться, чтобы изменить форму перечисления средств: половину отдавать на содержание, а вторую половину перечислять на счет ребенка, открытый в банке. Средства будут на счету до совершеннолетия ребенка.

Но такое решение суд может принять только в том случае, если действительно удастся доказать, что алименты тратятся не на детей.

Тем временем в Общественной палате призывают отцам-алиментщикам дать право контролировать как тратятся деньги, пишет Газета.ru.

А отцам могут разрешить уходить в декрет по уходу за ребенком. Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с 360.ru отметил, что инициатива предложена в том числе, чтобы поддержать традиционные ценности.

А сенатор, эксперт АСИ Ольга Епифанова в беседе с RT напомнила, что родителю, не получающему алименты, необходимо инициировать судебный процесс для принудительного взыскания.