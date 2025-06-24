Адвокат Шакина: отец может проконтролировать, на что тратят алименты

А отцам могут разрешить уходить в декрет по уходу за ребенком. Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с 360.ru отметил, что инициатива предложена в том числе, чтобы поддержать традиционные ценности.