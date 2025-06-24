Политолог Матюшенков: Израиль мог ударить по Ирану, чтобы разозлить Трампа

Шаткое перемирие между Израилем и Ираном чуть не оказалось под угрозой срыва. О прекращении огня Дональд Трамп, глава США, заявил еще в ночь на 24 июня, но утром стороны обменялись серией ударов.
Дональд Трамп выразил особое недовольство поведением Тель-Авива. Политолог Дмитрий Матюшенков отмечает, что стороны винят друг друга в нарушении перемирия, но оценка Трампа указывает, что первыми были израильтяне.
— Для Израиля крайне важно продемонстрировать, что, несмотря на провал всей военной операции он остается мощным государством, — говорит эксперт в беседе с ОТР.
Всеми силами они демонстрируют, что во всю мощь им не дают развернуться только ограничения США. Но в реальной жизни, полагает политолог, Израиль не готов к длительным боевым действиям, у них не хватает ресурсов.
Таким образом, нарушение перемирия «не более, чем попытка Израиля сделать хорошую мину при плохой игре».
Дональду Трампу выгодно это перемирие, оно укрепляет его авторитет. Но если снова развяжется конфликт, это нанесет значительный ущерб его репутации.
— Именно поэтому он оказывает такое давление на Израиль, — отметил эксперт.
Тем временем, западная пресса указывает, что в Израиле удивились, что американский президент выступил с резкой критикой в их адрес. К тому же, сделал это публично, пишет Царьград.
А депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с Газета.ru отметил, что война Израиля с Ираном бессмысленна. Тегеран никогда не отказывался от переговоров по ядерному вопросу.
А тем временем, в Исфахане иранские спецслужбы задержали трех сотрудников украинской разведки. Эксперты полагают, что они работали в интересах США и Израиля.
— То, что их поймали, в этом ничего странного нет. В таком замкнутом моноэтническом пространстве, как Иран, украинцев вычисляют достаточно быстро, — отметил в разговоре с 360.ru руководитель Центрального исполкома «Офицеров России», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.