Историк: государственные СМИ перестали бояться говорить правду, они защищают национальные интересы

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственные СМИ перестали бояться говорить правду, они защищают национальные интересы. Такое мнение выразил заведующий Центром истории Беларуси конца XVIII-XXI веков Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, доцент Николай Смехович в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
«После 2020 года у нас появился серьезный аргумент в пользу того, что наши средства массовой информации освоили все технологии, хотя раньше в силу своей скромности они не показывали этого. У нас в менталитете эта некоторая скромность. Мы думаем о том, чтобы никому не насолить, чтобы не обидеть никого. Поэтому раньше чувствовалась некая закомплексованность наших СМИ. Это нивелировало отношение граждан. А когда уже они стали более наступательными, когда перестали бояться говорить то, что есть на самом деле, то есть защищать наши национальные интересы по-настоящему, как бойцы, то появилось больше доверия. Лично я, когда узнаю новости, сразу отношусь к ним настороженно, если наше телевидение не сообщает об этом, зная природу фейков, зная положение на информационной войне и так далее», — отметил Николай Смехович.
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Белорусские государственные СМИ защищают интересы государства, как сказал Президент, честно, открыто и с доверием к гражданам. Что касается источников информации в интернете, то не все они являются источниками знаний, уверен ученый. «Тем не менее нельзя игнорировать их. Почему? Потому что наши дети там сидят и смотрят новости. Я говорю: пока не услышу информацию о том, что наши СМИ об этом сообщают, — это непроверенная информация и к ней доверия никогда не было и не будет, даже если это СМИ братской нам России, — обратил он внимание. — Все равно на подсознательном уровне каждый защищает свои интересы».
Тем не менее российские СМИ очень уважительно относятся к белорусским. «В Союзном государстве информационное поле объединилось, можно сказать. Это очень большой плюс. Я считаю, что в этом конкретном случае мы, как старшее поколение, очень сейчас удовлетворены тем, что наши средства массовой информации работают так, как этого требует время», — резюмировал историк. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.