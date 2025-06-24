Историк: государственные СМИ перестали бояться говорить правду, они защищают национальные интересы

«После 2020 года у нас появился серьезный аргумент в пользу того, что наши средства массовой информации освоили все технологии, хотя раньше в силу своей скромности они не показывали этого. У нас в менталитете эта некоторая скромность. Мы думаем о том, чтобы никому не насолить, чтобы не обидеть никого. Поэтому раньше чувствовалась некая закомплексованность наших СМИ. Это нивелировало отношение граждан. А когда уже они стали более наступательными, когда перестали бояться говорить то, что есть на самом деле, то есть защищать наши национальные интересы по-настоящему, как бойцы, то появилось больше доверия. Лично я, когда узнаю новости, сразу отношусь к ним настороженно, если наше телевидение не сообщает об этом, зная природу фейков, зная положение на информационной войне и так далее», — отметил Николай Смехович.