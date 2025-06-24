Момент уничтожения украинского беспилотника над Таганрогом попал на видео

Момент уничтожения БПЛА. Видео © SHOT.
По словам очевидцев, около 21:40 мск в городе активизировалась ПВО. Жители сообщили как минимум о шести взрывах и о характерных звуках, предположительно, связанных с пролётом дронов.
Официальной информации о повреждениях инфраструктуры или возгораниях в черте населённого пункта на текущий момент нет, как и сообщений от представителей властей региона.
А ранее атаки беспилотников Вооружённых сил Украины были зафиксированы в нескольких регионах России. На территории четырёх муниципалитетов Ульяновской области были сбиты восемь беспилотников, над Казанью перехватили десять дронов. Также отражается массированная атака ударных БПЛА в Херсонской области.