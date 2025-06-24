Учитель Казаков: возвращение льготной пенсии будет стимулом работать в школе

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова выступила с инициативой — она призвала отменить отсрочку выхода на пенсию для педагогов.
Если ее предложение примут, то работники образования смогут получать выплаты за 25-летний стаж. Инициатива нашла отклик в профессиональном сообществе. Это будет дополнительным стимулом идти в профессию, ведь не каждый согласится на такой непростой труд.
— Нужна компенсация за эмоциональное выгорание, — отметил в беседе с 360.ru член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Он поддерживает возвращение досрочной пенсии, как это было в советское время.
— Это улучшит условия труда, в том числе создаст стимул для молодежи идти в школу, — подчеркнул Казаков.
Тем временем, парламентарии уверяют, что речи об отмене пенсий в стране не ведется. А подобные инициативы противоречат Конституции России и идут вразрез с нравственными нормами. Такую оценку в беседе с Lenta.ru дала депутат Госдумы Нина Останина.
Тем временем, эксперты рассказали, как увеличить пенсию. Копить на нее можно по-разному. Один из популярных вариантов — самостоятельное инвестирование, вкладываясь в акции, облигации или даже криптовалюту. Этот метод привлекает возможностью высокой прибыли, пишет Life.ru.
Многие граждане, особенно те, кто работают неофициально или имеют перерывы в стаже, интересуются возможностью докупить недостающие баллы. Это действительно можно сделать, уплачивая страховые взносы в добровольном порядке, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.