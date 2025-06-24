В Госдуме поддержали идею о бесплатном переобучении ветеранов СВО

«Предоставить им возможность бесплатно освоить новую специальность — значит подарить новую главу жизни. Ведь страна своих не бросает. Почему это важно? Во-первых, это признание заслуг ветеранов, их права на достойное будущее. Во-вторых, новая профессия — способ вернуть уверенность в завтрашнем дне и преодолеть барьеры, связанные со здоровьем», — добавил депутат.