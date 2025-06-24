Ричмонд
+37°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме поддержали идею о бесплатном переобучении ветеранов СВО

В ГД поддержали инициативу о бесплатном праве на переобучение для ветеранов СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» готовы законодательно поддержать инициативу о бесплатном праве на переобучение для ветеранов СВО, а также оперативно подготовить и внести законопроект, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев.

Президент России Владимир Путин попросил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову подготовить предложения о поддержке в получении второй профессии для ветеранов спецоперации, которые в силу разных причин не могут работать по прежней специальности.

«Мы в “Справедливой России — За правду” готовы поддержать инициативу на законодательном уровне. Оперативно подготовить и внести проект закона, который даст ветеранам право на бесплатное переобучение», — сказал Гусев.

Он отметил, что это верный шаг навстречу ветеранам, которым судьба не позволяет вернуться к прежней профессии.

«Предоставить им возможность бесплатно освоить новую специальность — значит подарить новую главу жизни. Ведь страна своих не бросает. Почему это важно? Во-первых, это признание заслуг ветеранов, их права на достойное будущее. Во-вторых, новая профессия — способ вернуть уверенность в завтрашнем дне и преодолеть барьеры, связанные со здоровьем», — добавил депутат.

Путин во вторник провел встречу с федеральным омбудсменом. Москалькова представила президенту ежегодный доклад о работе уполномоченного по правам человека в России, а также отдельно остановилась на вопросах поддержки участников СВО и членов их семей.