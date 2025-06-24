В Госдуме поддержали идею о бесплатном переобучении ветеранов СВО

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» готовы законодательно поддержать инициативу о бесплатном праве на переобучение для ветеранов СВО, а также оперативно подготовить и внести законопроект, заявил РИА Новости первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев.
Президент России Владимир Путин попросил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову подготовить предложения о поддержке в получении второй профессии для ветеранов спецоперации, которые в силу разных причин не могут работать по прежней специальности.
«Мы в “Справедливой России — За правду” готовы поддержать инициативу на законодательном уровне. Оперативно подготовить и внести проект закона, который даст ветеранам право на бесплатное переобучение», — сказал Гусев.
Он отметил, что это верный шаг навстречу ветеранам, которым судьба не позволяет вернуться к прежней профессии.
«Предоставить им возможность бесплатно освоить новую специальность — значит подарить новую главу жизни. Ведь страна своих не бросает. Почему это важно? Во-первых, это признание заслуг ветеранов, их права на достойное будущее. Во-вторых, новая профессия — способ вернуть уверенность в завтрашнем дне и преодолеть барьеры, связанные со здоровьем», — добавил депутат.
Путин во вторник провел встречу с федеральным омбудсменом. Москалькова представила президенту ежегодный доклад о работе уполномоченного по правам человека в России, а также отдельно остановилась на вопросах поддержки участников СВО и членов их семей.