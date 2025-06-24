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Росавиация: авиакомпании корректируют расписание полетов в ряде аэропортов

Авиакомпании России изменяют расписание рейсов на 24 июня из-за временной приостановки полетов в нескольких аэропортах Приволжского федерального округа. Об этом сообщает Росавиация.

Расписание полетов меняют на фоне атак БПЛА.

Авиакомпании России изменяют расписание рейсов на 24 июня из-за временной приостановки полетов в нескольких аэропортах Приволжского федерального округа. Об этом сообщает Росавиация.

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«В связи с временной приостановкой полетов в ряде аэропортов Приволжского федерального округа (ПФО) авиакомпании корректируют расписание рейсов», — сообщили в Росавиации. Ранее об изменениях в графике уже уведомили пассажиров такие перевозчики, как «Аэрофлот» и Nordwind.

В Росавиации уточнили, что во всех временно закрытых аэропортах принимаются меры по обеспечению комфорта пассажиров. Обстановка в терминалах оценивается как спокойная, перебоев с обслуживанием не зафиксировано. Специалисты авиакомпаний и сотрудники аэропортов взаимодействуют для оперативного информирования клиентов о дальнейших изменениях в расписании.

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