В Британии заявили о возможности войны на собственной территории

Великобритания должна начать «активную подготовку» к потенциальной войне, которая может произойти на собственной территории страны. Об этом говорится в национальной стратегии безопасности Соединенного Королевства, опубликованной во вторник, 24 июня.
«Великобритания может оказаться под прямой угрозой, а ее территория может стать полем для военных действий», — говорится в сообщении.
В документе указывается, что некоторые противники Лондона якобы уже закладывают основы для будущего конфликта, которые могут вызвать сбои в энергетических сетях и поставках для подавления противостояния.
При этом Россия также якобы представляет собой потенциальную угрозу для Британии, как и Иран, который, по мнению Лондона наращивает «враждебную активность» внутри страны.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что государство не собирается воевать со странами Европы или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела.