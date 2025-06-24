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В Британии заявили о возможности войны на собственной территории

В Великобритании заявили, что некоторые противники Лондона якобы закладывают основы для будущей войны на территории страны.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания должна начать «активную подготовку» к потенциальной войне, которая может произойти на собственной территории страны. Об этом говорится в национальной стратегии безопасности Соединенного Королевства, опубликованной во вторник, 24 июня.

«Великобритания может оказаться под прямой угрозой, а ее территория может стать полем для военных действий», — говорится в сообщении.

В документе указывается, что некоторые противники Лондона якобы уже закладывают основы для будущего конфликта, которые могут вызвать сбои в энергетических сетях и поставках для подавления противостояния.

При этом Россия также якобы представляет собой потенциальную угрозу для Британии, как и Иран, который, по мнению Лондона наращивает «враждебную активность» внутри страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что государство не собирается воевать со странами Европы или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела.

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