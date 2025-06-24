Мужчине, бросившему на пол в Шереметьево ребенка, предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил 31-летнему иностранному гражданину обвинение в покушении на убийство двухлетнего ребёнка, которого он бросил на пол в аэропорту Шереметьево. При этом объяснить мотивы своего поступка он не смог. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
Мужчина находился в аэропорту транзитом, ожидая пересадку на другой рейс. С подозреваемого уже взяты образцы крови для проверки на наркотики и алкоголь, изъят телефон и одежда для назначения экспертиз. Продолжаются допросы свидетелей и сбор доказательств.
«В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — резюмировали в СК РФ.
Ранее омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова заявила, что мальчика, которого ударили об пол в Шереметьево, постараются снять с аппарата искусственной вентиляции лёгких в ближайшие два дня.