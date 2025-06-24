Мужчине, бросившему на пол в Шереметьево ребенка, предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил 31-летнему иностранному гражданину обвинение в покушении на убийство двухлетнего ребёнка, которого он бросил на пол в аэропорту Шереметьево. При этом объяснить мотивы своего поступка он не смог. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.