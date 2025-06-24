Путин поручил кабмину изучить идеи бизнеса по возвращению иностранных компаний

При этом в мае Путин заявил, что на него выходят с просьбами о возвращении крупного иностранного бизнеса в страну. По его словам, на возможное возвращение иностранного бизнеса в Россию нужно смотреть с прагматической точки зрения и проследить, кто и как себя вел.