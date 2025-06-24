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Кардиолог назвала первый признак проблем с сердцем

Кардиолог Богаевская: давящая боль в груди и шее — признак проблем с сердцем.

Источник: Комсомольская правда

О проблемах с сердцем могут свидетельствовать боли не только в груди, но также и в других частях тела. Речь про давящее чувство, сопровождающееся затруднением дыхания, об этом рассказала в беседе с изданием Lenta.ru кардиолог Евгения Богаевская.

— Один из первых сигналов грядущих проблем с сердцем — это стенокардия, при которой человек ощущает давящую или сжимающую боль в груди, левой руке, плече, шее или нижней челюсти. Обычно боль длится до 15 минут и сопровождается недостатком воздуха и одышкой, — сообщила доктор.

Врач добавила, что при подобном симптоме важно сразу обратиться за медицинской помощью, так как он может говорить о грядущем инфаркте и других серьезных последствиях.

По данным телеканала «Царьград», болезни сердца часто развиваются на фоне повышенного артериального давления, которое очень важно постоянно контролировать, повышенного уровня холестерина в крови, а также сахарного диабета и избыточного веса.

Ранее 360.ru сообщил, что поддерживать сердце в хорошем состоянии, помогут аэробные нагрузки: ходьба, плавание, велосипед, танцы или просто регулярные прогулки.