Зрителя снова «готовят» к встрече с Михаилом Ефремовым

«22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война…» Такой памятный страшный день, когда нужно лишь молчать, вспоминать, знать. А до этого был пакт Молотова-Риббентропа, мирный договор, когда мы с Германией расписали поделить Европу. Тогда вдруг мы стали союзниками, да. И если бы Гитлер не совершил ту роковую ошибку, не напал бы на нас, мы могли бы войти в историю с немцами, фашистами через запятую, покрывшись позором. Но Гитлер напал, даже не понимая, не зная, что же такое русский, советский народ, его отношение к Родине, к своей земле, к коммунистической власти, к Сталину. Он даже не понимал, не знал, что такое русский мороз, генерал Мороз. И вот тогда для нас началась Великая и Отечественная, где мы просто не могли проиграть, не имели права. И цена тому, что мы оказались, остались на правильной, праведной стороне, — 27 миллионов жизней.