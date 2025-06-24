Страшные находки вынесло течением на пляж: вот что случилось с этими людьми

На пляжи популярного у туристов курорта в Испании вынесло тело со связанными конечностями. Об этом страшном инциденте пишет Daily Mail (DM). В материале также упоминается, что сотрудники испанской гражданской гвардии вытащили из воды недалеко от Ибицы останки как минимум пяти человек.