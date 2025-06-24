Страшные находки вынесло течением на пляж: вот что случилось с этими людьми

На пляжи популярного у туристов курорта в Испании вынесло тело со связанными конечностями. Об этом страшном инциденте пишет Daily Mail (DM). В материале также упоминается, что сотрудники испанской гражданской гвардии вытащили из воды недалеко от Ибицы останки как минимум пяти человек.
По предположениям властей, погибшими могут быть мигранты, которые хотели доплыть до побережья Испании из Алжира на одних лишь лодках. Полиция уже проводит расследование по данному делу.
Иностранцы, подчеркивает DM, знают о своем нелегальном положении, поэтому не сообщают о жестоком обращении, которому подвергаются по пути из Алжира. Только за последние шесть месяцев на берега Балеарских островов, а именно Майорки, Ибицы и Форментеры, вынесло около 30 тел.
Как KP.RU писал ранее, на пляже в городе Эйршир, Шотландии, обнаружили ужасающую находку. На песок выбросило настоящую человеческую ногу в ботинке и носке. При этом конечность была прикрыта водорослями.