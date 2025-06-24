Дачные цветы могут погубить домашних питомцев: вот что рассказала биотехнолог

Прогулки в парках и даже выезд на любимую дачу может обернуться серьезными проблемами для тех, кто отдыхает с домашним питомцем. Дело в том, что многие растения, в том числе, привычные тюльпаны и нарциссы, смертельно опасны для котов и собак, которые могут съесть цветок из любопытства, об этом сообщила «Газете.Ru» преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации Мария Золотарева.