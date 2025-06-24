Дачные цветы могут погубить домашних питомцев: вот что рассказала биотехнолог

Прогулки в парках и даже выезд на любимую дачу может обернуться серьезными проблемами для тех, кто отдыхает с домашним питомцем. Дело в том, что многие растения, в том числе, привычные тюльпаны и нарциссы, смертельно опасны для котов и собак, которые могут съесть цветок из любопытства, об этом сообщила «Газете.Ru» преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации Мария Золотарева.
— Тюльпаны, нарциссы и гиацинты в своих стеблях и луковицах содержат алкалоиды, которые при попадании в желудок вызывают тяжелое отравление. В зоне риска находятся щенки и котята, чей организм не может справиться с воздействием алкалоидов, — предупредила эксперт.
Специалист добавила, что также опасен паслен, который содержит соланин — вещество, опасное и для людей, и для животных. После его употребления у питомцев могут развиться проблемы с пищеварением и угнетение нервной системы.
Ранее Life.ru сообщил, что мопсы, чёрные коты и крошечные собачки рискуют пострадать от жары больше других питомцев. Поэтому летом миска с водой должна стоять в каждом углу дома, где бывает питомец. Вода должна быть прохладной и чистой.
А еще летом ветеринары отмечают увеличившееся количество обращений от хозяев котов, выпавших из окон многоэтажек. Для безопасности хвостатого можно приобрести и установить сетки-антикошки, кошачий балкон, игровые комплексы или высокую когтеточку для отвлечения внимания от окна, передает 360.ru.