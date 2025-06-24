Гастроэнтеролог Соснина: ранние арбузы и дыни могут содержать вредные нитраты

— Для выращивания арбуза по ускоренной технологии его нужно стимулировать препаратами и нитратными удобрениями. У человека, съевшего такой плод, может быть легкое пищевое отравление с диареей в, лучшем случае. В худшем — серьезное отравление организма с интоксикацией и нарушением работы многих органов и систем, — предупредила доктор.