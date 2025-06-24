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Гастроэнтеролог Соснина: ранние арбузы и дыни могут содержать вредные нитраты

Употребление таких плодов опасно для здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Сезон арбузов и дынь стартует в РФ только в конце лета, но прилавки магазинов и рынков уже забиты сочными плодами. Стоит ли покупать их раньше традиционного срока, рассказала изданию «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог Людмила Соснина.

— Для выращивания арбуза по ускоренной технологии его нужно стимулировать препаратами и нитратными удобрениями. У человека, съевшего такой плод, может быть легкое пищевое отравление с диареей в, лучшем случае. В худшем — серьезное отравление организма с интоксикацией и нарушением работы многих органов и систем, — предупредила доктор.

Медик уточнила, что при регулярном употреблении у пациента может развиться хроническая интоксикация. Кроме того, в организме постепенно будут накапливаться канцерогенные вещества.

Попадая в организм, нитраты также способны вызывать нарушения кровообращения вплоть до кислородного голодания тканей. Особенно опасен яд для людей с хроническими заболеваниями сердца и почек, передает телеканал «Царьград».

Кроме того, в мякоти содержатся натуральные сахара, поэтому пациентам с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом следует с осторожностью употреблять данный продукт. Также он может вызывать аллергию, сообщил Life.ru.