Гастроэнтеролог Соснина: ранние арбузы и дыни могут содержать вредные нитраты

Сезон арбузов и дынь стартует в РФ только в конце лета, но прилавки магазинов и рынков уже забиты сочными плодами. Стоит ли покупать их раньше традиционного срока, рассказала изданию «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог Людмила Соснина.
— Для выращивания арбуза по ускоренной технологии его нужно стимулировать препаратами и нитратными удобрениями. У человека, съевшего такой плод, может быть легкое пищевое отравление с диареей в, лучшем случае. В худшем — серьезное отравление организма с интоксикацией и нарушением работы многих органов и систем, — предупредила доктор.
Медик уточнила, что при регулярном употреблении у пациента может развиться хроническая интоксикация. Кроме того, в организме постепенно будут накапливаться канцерогенные вещества.
Попадая в организм, нитраты также способны вызывать нарушения кровообращения вплоть до кислородного голодания тканей. Особенно опасен яд для людей с хроническими заболеваниями сердца и почек, передает телеканал «Царьград».
Кроме того, в мякоти содержатся натуральные сахара, поэтому пациентам с нарушением углеводного обмена и сахарным диабетом следует с осторожностью употреблять данный продукт. Также он может вызывать аллергию, сообщил Life.ru.