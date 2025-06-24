В Театре имени Моссовета простились с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной

В саду «Аквариум», прилегающем к зданию на Большой Садовой, с утра начали собираться зрители — практически заполнился к полудню и театр. Если учесть, что партер главной сцены вмещает примерно триста зрителей, а основу составлял поток людей, то провожающих Талызину было очень много. Что делать с букетами и можно ли подойди к открытому гробу, скорбящие не знали, пока ведущий не сказал: «Подходите, не бойтесь, посмотрите, какая она красивая в своем упокоении».