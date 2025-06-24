Россиянам рассказали, как приучить свое тело к загару на отдыхе

Поездка на курорт часто предполагает пляжный отдых, однако торопиться с загаром не следует. Если в первый же день провести много времени под солнцем, то сильные ожоги кожи могут иметь тяжелые последствия, вплоть до развития рака. Как правильно загорать, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач, профессор Наталья Шеина.
— Время приема солнечных ванн должно увеличиваться постепенно, начиная с нескольких минут. Обязательно нужно применять специальные крема, носить солнцезащитные очки. Первое время можно сидеть под зонтом, потому что это снижает уровень солнечной радиации, — отметила медик.
Также она рекомендовала принимать солнечные ванны только утром и вечером — до 10.00−11.00 и после 15.00−16.00. В остальные часы, находясь на улице, следует носить закрывающую кожу одежду из натуральных тканей и обязательно головной убор.
Ранее «Москва 24» сообщила, что российские туристы все чаще сталкиваются с солнечной аллергией на курортах. Вместо загара — сыпь, зуд, покраснения и отеки. Врачи отмечают, что проблема особенно актуальна для жителей средней полосы, которые не привыкли к агрессивному ультрафиолету в тропиках.
Индекс SPF характеризует степень защиты от излучения — чем выше цифра, тем больше лучей блокирует крем. При этом покупать продукт с защитой ниже 30 нецелесообразно — это слишком мало, передает телеканал «Царьград».