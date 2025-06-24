Россиянам рассказали, как приучить свое тело к загару на отдыхе

Поездка на курорт часто предполагает пляжный отдых, однако торопиться с загаром не следует. Если в первый же день провести много времени под солнцем, то сильные ожоги кожи могут иметь тяжелые последствия, вплоть до развития рака. Как правильно загорать, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач, профессор Наталья Шеина.