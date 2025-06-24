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Москвичка рассказала, как получила 400 баллов на ЕГЭ

Основной этап сдачи единого госэкзамена еще не завершен, но уже можно подводить итоги.

Основной этап сдачи единого госэкзамена еще не завершен, но уже можно подводить итоги. Рекорд этого года в точности повторил предыдущий. Максимальные 400 баллов снова зафиксированы в Москве, и снова абсолютным чемпионом стала девушка. При этом рекорд был поставлен на максимально сложном уровне. Единственная пока 400-бальница Надежда Яшмолкина сдавала ЕГЭ по самым сложным предметам: профильная математика, физика, программирование. И русский, конечно. Это обязательный предмет. С ним было больше всего опасений… «МК» встретился с гордостью Москвы и узнал секрет ее успеха.

В московской школе № 1514 Надя учится с 1-го класса. Математику полюбила еще в начальной школе. В 5-м классе поступила в математическую вертикаль, а окончив 8-й класс — в профильный маткласс. К ЕГЭ готовилась без репетиторов: не хотелось тратить время и деньги. Только ходила на курсы по подготовке к экзаменам в той же школе. А еще с десяти лет Надежда занимается синхронным плаванием. Спорт, по ее признанию, помогает ей отвлечься от учебы. Также девочка участница сборной Москвы по программированию. Сборы, выступления, соревнования. И как при этом быть круглой отличницей?

— Она гений. Это стало понятно с первых дней, когда она только пришла в мой класс, — рассказывает Софья Лабазова, Надина учительница по физике. — Я ее учу с 9-го класса. Но моей задачей было научить Надю правильно оформлять задания на ЕГЭ, чтобы за это не снизили балл.

Софья Павловна признается, что с Надей она была строже, чем с другими учениками.

— Любую ее ошибку я исправляла достаточно жестко. Понимала, что лучше я сейчас ей снижу, чем потом она промахнется на экзамене. И Надя отрабатывала ошибку по полной программе и никогда ее не повторяла, — вспоминает учительница физики.

Очень старательная, очень сообразительная, очень работящая — так характеризуют Надежду педагоги. И это подтверждает портфолио ученицы. Яшмолкина не только максимально выложилась на ЕГЭ, но и успешно работала в течение всех школьных лет. В результате — победа на шести профильных олимпиадах, входящих в перечень Министерства образования и науки.

— Она могла несколько недель отсутствовать в школе из-за олимпиады или соревнований. Затем приходит, попадает на контрольную и пишет ее идеально, — восхищается учительница физики.

Надя — удивительный ребенок, но не стоит думать, что все ей дается легко, уточняет учительница любимой математики. Она все стремится сделать на максимальном уровне. И если так не получается, то внутри все рвется от обиды. Такой уж человек.

— Я никогда не забуду, как она плакала, когда не стала победительницей какой-то очередной олимпиады. Навзрыд. Весь класс замолчал и с удивлением внимал происходящему. Уж если рыдает Яшмолкина, то это действительно серьезно. Был шок для всех, — вспоминает учительница математики Оксана Смирнова. Ее педагогический стаж — 34 года, и Надя стала уже второй ее 400-балльницей.

— Я учила Надю только два года в выпускных классах. Но я очень ждала ее. Я знала, что ко мне в класс скоро перейдет сильнейший математик. Она полностью оправдала все мои надежды. Я поняла это, когда читала ее домашние работы. Что можно сказать? Даже я не смогла бы лучше оформить и решить эти задачи. Она предлагает нетривиальные решения. И я видела, что все, что было сказано в классе, было использовано ею от и до. У нее феноменальная работоспособность. Человек сидел и записывал все, абсолютно все, что она видела на доске. Она была включена в процесс на 110%. И любой факультатив, когда бы он ни начинался: в пять часов вечера, в шесть часов вечера, она всегда стояла у двери и ждала, когда же начнем работать.

При всем при этом Надя — скромный, тактичный, весьма закрытый человек, говорит учительница.

«Ну, я просто старалась по максимуму», — комментирует свой секрет успеха сама рекордсменка. Надя оставляет впечатление хрупкого цветка. Невысокая, стройная, улыбчивая девушка с тихим и ровным голосом. На любой вопрос дает развернутый ответ, как будто стоит у доски. Видно, что волнуется, но успех — уже что-то привычное. Самым сложным предметом называет русский. «Но если бы я по русскому набрала 98 баллов, то пошла бы на пересдачу», — утверждает отличница.

Надя еще не определилась с профессией, но точно знает, что хочет развиваться в области математики и информатики. Пока что планирует подать документы в три вуза: МГУ, Бауманку и ВШЭ. За успех девушка благодарит учителей и родителей. Мама и папа поддерживали ее на всей школьной дистанции. При этом родители рекордсменки далеки от науки. Мама работает менеджером, а папа — звукорежиссер.