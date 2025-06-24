Москвичка рассказала, как получила 400 баллов на ЕГЭ

Основной этап сдачи единого госэкзамена еще не завершен, но уже можно подводить итоги. Рекорд этого года в точности повторил предыдущий. Максимальные 400 баллов снова зафиксированы в Москве, и снова абсолютным чемпионом стала девушка. При этом рекорд был поставлен на максимально сложном уровне. Единственная пока 400-бальница Надежда Яшмолкина сдавала ЕГЭ по самым сложным предметам: профильная математика, физика, программирование. И русский, конечно. Это обязательный предмет. С ним было больше всего опасений… «МК» встретился с гордостью Москвы и узнал секрет ее успеха.
В московской школе № 1514 Надя учится с 1-го класса. Математику полюбила еще в начальной школе. В 5-м классе поступила в математическую вертикаль, а окончив 8-й класс — в профильный маткласс. К ЕГЭ готовилась без репетиторов: не хотелось тратить время и деньги. Только ходила на курсы по подготовке к экзаменам в той же школе. А еще с десяти лет Надежда занимается синхронным плаванием. Спорт, по ее признанию, помогает ей отвлечься от учебы. Также девочка участница сборной Москвы по программированию. Сборы, выступления, соревнования. И как при этом быть круглой отличницей?
— Она гений. Это стало понятно с первых дней, когда она только пришла в мой класс, — рассказывает Софья Лабазова, Надина учительница по физике. — Я ее учу с 9-го класса. Но моей задачей было научить Надю правильно оформлять задания на ЕГЭ, чтобы за это не снизили балл.
Софья Павловна признается, что с Надей она была строже, чем с другими учениками.
— Любую ее ошибку я исправляла достаточно жестко. Понимала, что лучше я сейчас ей снижу, чем потом она промахнется на экзамене. И Надя отрабатывала ошибку по полной программе и никогда ее не повторяла, — вспоминает учительница физики.
Очень старательная, очень сообразительная, очень работящая — так характеризуют Надежду педагоги. И это подтверждает портфолио ученицы. Яшмолкина не только максимально выложилась на ЕГЭ, но и успешно работала в течение всех школьных лет. В результате — победа на шести профильных олимпиадах, входящих в перечень Министерства образования и науки.
— Она могла несколько недель отсутствовать в школе из-за олимпиады или соревнований. Затем приходит, попадает на контрольную и пишет ее идеально, — восхищается учительница физики.
Надя — удивительный ребенок, но не стоит думать, что все ей дается легко, уточняет учительница любимой математики. Она все стремится сделать на максимальном уровне. И если так не получается, то внутри все рвется от обиды. Такой уж человек.
— Я никогда не забуду, как она плакала, когда не стала победительницей какой-то очередной олимпиады. Навзрыд. Весь класс замолчал и с удивлением внимал происходящему. Уж если рыдает Яшмолкина, то это действительно серьезно. Был шок для всех, — вспоминает учительница математики Оксана Смирнова. Ее педагогический стаж — 34 года, и Надя стала уже второй ее 400-балльницей.
— Я учила Надю только два года в выпускных классах. Но я очень ждала ее. Я знала, что ко мне в класс скоро перейдет сильнейший математик. Она полностью оправдала все мои надежды. Я поняла это, когда читала ее домашние работы. Что можно сказать? Даже я не смогла бы лучше оформить и решить эти задачи. Она предлагает нетривиальные решения. И я видела, что все, что было сказано в классе, было использовано ею от и до. У нее феноменальная работоспособность. Человек сидел и записывал все, абсолютно все, что она видела на доске. Она была включена в процесс на 110%. И любой факультатив, когда бы он ни начинался: в пять часов вечера, в шесть часов вечера, она всегда стояла у двери и ждала, когда же начнем работать.
При всем при этом Надя — скромный, тактичный, весьма закрытый человек, говорит учительница.
«Ну, я просто старалась по максимуму», — комментирует свой секрет успеха сама рекордсменка. Надя оставляет впечатление хрупкого цветка. Невысокая, стройная, улыбчивая девушка с тихим и ровным голосом. На любой вопрос дает развернутый ответ, как будто стоит у доски. Видно, что волнуется, но успех — уже что-то привычное. Самым сложным предметом называет русский. «Но если бы я по русскому набрала 98 баллов, то пошла бы на пересдачу», — утверждает отличница.
Надя еще не определилась с профессией, но точно знает, что хочет развиваться в области математики и информатики. Пока что планирует подать документы в три вуза: МГУ, Бауманку и ВШЭ. За успех девушка благодарит учителей и родителей. Мама и папа поддерживали ее на всей школьной дистанции. При этом родители рекордсменки далеки от науки. Мама работает менеджером, а папа — звукорежиссер.