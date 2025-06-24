Москвичка рассказала, как получила 400 баллов на ЕГЭ

— Я учила Надю только два года в выпускных классах. Но я очень ждала ее. Я знала, что ко мне в класс скоро перейдет сильнейший математик. Она полностью оправдала все мои надежды. Я поняла это, когда читала ее домашние работы. Что можно сказать? Даже я не смогла бы лучше оформить и решить эти задачи. Она предлагает нетривиальные решения. И я видела, что все, что было сказано в классе, было использовано ею от и до. У нее феноменальная работоспособность. Человек сидел и записывал все, абсолютно все, что она видела на доске. Она была включена в процесс на 110%. И любой факультатив, когда бы он ни начинался: в пять часов вечера, в шесть часов вечера, она всегда стояла у двери и ждала, когда же начнем работать.