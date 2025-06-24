Зеленского не пустили за стол переговоров НАТО: что стоит за решением альянса

Организаторы саммита НАТО в Гааге не пригласили недопрезидента Украины Владимира Зеленского на рабочие встречи. Лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии отказались обсуждать дела альянса в его присутствии. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя отсутствие Зеленского на мероприятии в Нидерландах.
«В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет. Тот факт, что господин Зеленский не будет участвовать ни в какой официальной форме в саммите НАТО, явно свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась», — подчеркнул венгерский премьер.
Орбан добавил, что готов встретиться с Зеленским на саммите Евросоюза, который пройдёт 26−27 июня в Брюсселе, сразу после завершения саммита НАТО. Однако он подтвердил свою позицию против вступления Украины в НАТО и Евросоюз. По мнению Орбана, интересам Венгрии соответствует избегать тесной интеграции с Украиной в этих структурах.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что на саммите НАТО в Гааге организаторы стараются не допускать контактов между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Саммит Североатлантического альянса проходит 24−25 июня. Зеленский рассчитывал использовать мероприятие для продвижения идеи вступления Украины в НАТО, но эта тема не включена в повестку.