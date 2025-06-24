Зеленского не пустили за стол переговоров НАТО: что стоит за решением альянса

«В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет. Тот факт, что господин Зеленский не будет участвовать ни в какой официальной форме в саммите НАТО, явно свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась», — подчеркнул венгерский премьер.