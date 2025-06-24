В Ростове-на-Дону неизвестный водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими

Во вторник, 24 июня, около 18:50 на перекрестке с круговым движением у дома 63 по улице Левобережной произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель Mercedes 500 проигнорировал знак «Уступи дорогу», что привело к столкновению с автомобилем «Джейк».
В результате аварии пострадали три человека: 35-летний водитель JAC, его 34-летний пассажир и 7-месячный ребенок. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.