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Как кормить ребенка в первые годы жизни: советы неонатолога

Неонатолог Мурзина: вегетарианство не принесет пользы ребенку в раннем возрасте.

Источник: Комсомольская правда

Питание ребенка в первые годы жизни должно быть разнообразным и обязательно включать в себя животный белок. Об этом сообщила в разговоре с изданием «РИАМО» врач-неонатолог Оксана Мурзина.

— Мясо рекомендуется давать три раза в неделю, а еще три дня заменять его рыбой. После года допустимо включение красной рыбы, но в умеренных количествах. Не стоит придерживаться вегетарианства в этом возрасте — организму необходим животный белок для полноценного роста и развития, — сообщила доктор.

Специалист добавила, что после года можно давать молоко, его можно использовать для каш и омлетов. Также будет полезен творог, суточная норма — до 100 граммов. А вот хлеб и макароны — не самый полезный продукт, если их и давать, то только те, что изготовлены из твердых сортов пшеницы.

Если ребенок наотрез отказывается есть рыбу, то можно добавлять в салаты льняное масло. Грецкие орехи и тыквенные семечки вполне себе подойдут, чтобы восполнить эти дефициты, передает Life.ru.

Ранее 360.ru предупредил, что летом, в сезон ягод, следует с осторожностью давать их детям. При введении ягод в рацион детей до двух лет важно внимательно следить за реакцией организма из-за риска развития аллергии.