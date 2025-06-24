Как кормить ребенка в первые годы жизни: советы неонатолога

Специалист добавила, что после года можно давать молоко, его можно использовать для каш и омлетов. Также будет полезен творог, суточная норма — до 100 граммов. А вот хлеб и макароны — не самый полезный продукт, если их и давать, то только те, что изготовлены из твердых сортов пшеницы.