«Цыц, пипетка!»: учителя рассказали об оскорблениях в родительских чатах

— Я понимаю, что мамы и папы переживали за детей, но это не повод для хамства, — рассказывает Елена Станиславовна, 36-летняя преподаватель английского языка, она же классный руководитель 11-го класса одной из столичных школ. — Я уже привыкла, что относительно среднего возраста педсостава нашей школы некоторым родителям я кажусь молодой. Некоторые даже пытались мне «тыкать», но с этим я жестко боролась. Но на бурю, разразившуюся после ЕГЭ, даже не знаю, как реагировать. Возможно, родители решили, что раз экзамены позади, то со мной можно больше не считаться даже как с человеком? Оказывается, все эти годы «англичанка я была так себе», зато «учинять поборы не забывала», «беспокоилась только о себе» (имеется в виду, что в апреле, когда шла подготовка к ЕГЭ, я брала на неделю больничный из-за гриппа), «имею любимчиков и завышаю им оценки, чтобы они меня защищали», «не дала детям элементарных сведений о процедуре экзаменов» и так далее. Но это мамы. А один папенька типа встал на мою сторону, написав: «Да оставьте вы эту классуку в покое!» Честно говоря, после такого хочется пойти и написать заявление об увольнении. Останавливает лишь то, что таким образом я показываю свою зависимость от этих родителей и их низкого культурного уровня.