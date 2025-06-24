«Цыц, пипетка!»: учителя рассказали об оскорблениях в родительских чатах

С окончанием учебного года и ЕГЭ родители начали выпускать пар в родительских чатах, оскорбляя учителей. Многие школьные педагоги, по их признаниям, теперь постоянно слушают хамство и претензии — в чатах и на онлайн-собраниях. И не слушать не могут — работать-то надо продолжать.
«Устали кланяться в мессенджерах. Уговаривать. Устали звучать, как зазывалы с промостойки, а не как люди с образованием, опытом и чувством собственного достоинства», — написал в своем блоге школьный учитель о родительских чатах и вызвал массу откликов коллег. По словам учительницы начальных классов Натальи Арслановой, каждое появление педагога в родительском чате начинается с расшаркиваний: «Извините за беспокойство, но школа участвует…». На «невежливые отмазки» приходится тоже отвечать реверансами: «Простите, но, может, все-таки сможете?» Педагог делится, что это унижает и ее, и ее коллег, а родители тем временем жалуются, что «в школьных чатах слишком много сообщений от учителей». А по окончании ЕГЭ, если верить школьным учителям, и вовсе произошел родительский «выпуск пара».
— Я понимаю, что мамы и папы переживали за детей, но это не повод для хамства, — рассказывает Елена Станиславовна, 36-летняя преподаватель английского языка, она же классный руководитель 11-го класса одной из столичных школ. — Я уже привыкла, что относительно среднего возраста педсостава нашей школы некоторым родителям я кажусь молодой. Некоторые даже пытались мне «тыкать», но с этим я жестко боролась. Но на бурю, разразившуюся после ЕГЭ, даже не знаю, как реагировать. Возможно, родители решили, что раз экзамены позади, то со мной можно больше не считаться даже как с человеком? Оказывается, все эти годы «англичанка я была так себе», зато «учинять поборы не забывала», «беспокоилась только о себе» (имеется в виду, что в апреле, когда шла подготовка к ЕГЭ, я брала на неделю больничный из-за гриппа), «имею любимчиков и завышаю им оценки, чтобы они меня защищали», «не дала детям элементарных сведений о процедуре экзаменов» и так далее. Но это мамы. А один папенька типа встал на мою сторону, написав: «Да оставьте вы эту классуку в покое!» Честно говоря, после такого хочется пойти и написать заявление об увольнении. Останавливает лишь то, что таким образом я показываю свою зависимость от этих родителей и их низкого культурного уровня.
Опрос школьных учителей показывает, что проблема грубости, а то и открытой травли в родчатах знакома многим. И многие испытывают ее обострение именно в первый месяц лета, когда учебный процесс закончился, но во многих классах в июне были если не экзамены, то практика или общественные мероприятия.
— Школа обязала меня собрать учеников старших классов на книжную ярмарку, которая пройдет в нашем городе, — на условиях анонимности делится словесница из южного региона. — Классного руководства на мне нет, но есть общий чат с классами, которые я веду. Туда я и выложила информацию, что будет организованное посещение с обедом. Сами дети реагировали вяло, но хотя бы не хамили. Пока не влезла одна мамаша с фразой: «О, нашей Елочке лишь бы нарядиться и зажечь!» Я в курсе, что за глаза меня ученики называют Елкой после того, как одна школьная модница из 10-го решила, что я безвкусно одеваюсь, «как новогодняя елка». Но что это делают и родители, для меня неприятный сюрприз.
Некоторые учителя, ознакомившись с признаниями коллег, уверяют, что это еще «цветочки». А «ягодки» — реальный бойкот, когда родители просто игнорируют просьбы и организационную информацию в совместных чатах с учителем. А когда возникают проблемы из-за того, что она не донесена, валят все на учителя. Правда, такое происходит главным образом тогда, когда родительское «войско» ополчилось на классного руководителя своего ребенка и задумало его «скинуть». А такое, судя по репликам самих родителей, отнюдь не редкость.
— Ой, у нас была такая противная классная, химичка, мы ее звали Пипетка, — не без гордости вспоминает столичная мама. — Такая зануда, не понимала, что не всем нашим деткам нужна ее химия. И мы решили от нее избавиться, целый план разработали. И знаете, все получилось! Особенно было смешно, когда один папа из нашего класса, когда уже было понятно, что мы с ней расстаемся, написал «Цыц, Пипетка!».
Школьные психологи полагают, что радоваться травле учителя в формате «цыц-пипетки» могут только родители, которые сами еще не выросли и не стали зрелыми личностями. Но, как бы странно это ни звучало, для самих педагогов это более легкий вариант родительской невоспитанности. Учитывая то, что некоторые мамы и папы школяров пускают в ход против учителя и тяжелую артиллерию — сплетни, жалобы в вышестоящие инстанции и т.д. Случаются даже подставы, о них по секрету нам рассказали сами школьники.
— Мамы нашего класса так ненавидели нашу Аксиому, молодую математичку, — на условиях анонимности делится питерский десятиклассник, — что сами нарочно нашли где-то ее фотку с курорта и разместили в родительском чате, якобы это она прислала. Правда, подстава не удалась. Мамы думали, что кто-нибудь успеет сделать скрин и распространит Аксиому в купальнике дальше. Но никто не сделал, а отцам вообще понравилось. Когда пришла Аксиома и удалила себя, они даже расстроились.
Оказывается, российские учителя так устали от оскорблений, насмешек и шуточек «ниже пояса» в родительских чатах, что в некоторых школах им запретили участвовать в них вовсе. А в ряде учебных заведений вышли из положения путем привлечения в чат независимого модератора. Юристы же напоминают, что от некорректных высказываний в родительских чатах педагогов могут защитить также статья 128 УК (п. 2 — «Клевета в Интернете») или 5−61 КоАП («О публичных оскорблениях, в том числе и в Сети»).