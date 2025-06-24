«Единый день пассажира» пройдет на БЖД 26 июня

Он будет организован в формате прямой телефонной линии. С 11.00 до 14.00 любой житель страны сможет по номеру 151 контакт-центра БЖД задать вопросы, высказать предложения, связанные с организацией пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Звонки доступны как со стационарных, так и с мобильных телефонов.