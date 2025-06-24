24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Единый день пассажира» пройдет на БЖД 26 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Он будет организован в формате прямой телефонной линии. С 11.00 до 14.00 любой житель страны сможет по номеру 151 контакт-центра БЖД задать вопросы, высказать предложения, связанные с организацией пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. Звонки доступны как со стационарных, так и с мобильных телефонов.
Также по телефону 151 в период проведения мероприятия можно оставить свои вопросы, указав, что они заданы в рамках «Единого дня пассажира».
Ответы на вопросы, по которым не были даны разъяснения, будут размещены в течение 30 дней после «Единого дня пассажира» на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги в разделе «Услуги пассажирам/Справочная информация».
Информирование о проведении мероприятия будет происходить в поездах, на вокзалах и станциях Белорусской железной дороги. -0-