В Нидерландах раскритиковали выступление Зеленского в парламенте: «такого еще никогда не случалось»

Лидер крайне правой партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде заявил, что выступление Владимира Зеленского в нижней палате парламента Нидерландов — беспрецедентный случай в истории страны. Ранее ни одного другого главу государства не приглашали выступить перед депутатами. По его мнению, это свидетельствует о том, что Нидерланды все глубже вовлекаются в военную риторику, связанную с украинским конфликтом.