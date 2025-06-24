В Нидерландах раскритиковали выступление Зеленского в парламенте: «такого еще никогда не случалось»

Лидер крайне правой партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде заявил, что выступление Владимира Зеленского в нижней палате парламента Нидерландов — беспрецедентный случай в истории страны. Ранее ни одного другого главу государства не приглашали выступить перед депутатами. По его мнению, это свидетельствует о том, что Нидерланды все глубже вовлекаются в военную риторику, связанную с украинским конфликтом.
«Это совершенно уникальный случай в истории парламента, когда главе государства другой страны разрешается выступать в Палате представителей. Такого еще никогда не случалось за всю историю парламента Нидерландов», — следует из видеосообщения Боде в соцсети Х.
Он отметил, что это уже не первое выступление Зеленского в нидерландском парламенте за последние три года.
Боде подчеркнул, что ни один из лидеров, прибывших в Гаагу на саммит НАТО — ни американский президент, ни канадский или британский премьеры — не получили приглашения в парламент. Исключением стал только Зеленский.
Накануне KP.RU сообщал о прибытии в Гаагу киевского главаря на саммит НАТО.