Путин поручил оценить эффективность налогового режима для самозанятых

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабмину дать оценку эффективности налогового режима для самозанятых россиян, правительство РФ выполнит поручение до 1 ноября текущего года.
Закон, касающийся самозанятых, действует в стране с 2018 года. На встрече с российским лидером, которая состоялась в мае этого года, представители крупного бизнеса обратили внимание, что ряд юрлиц нанимает самозанятых, чтобы «сэкономить на налогах».
Путин поручил кабмину проработать вопрос.
«Только ни в коем случае не следует предпринимать шаги, которые бы загнали опять самозанятых в тень», — сказал президент РФ.
Заявление прозвучало по итогам встреч Путина с «Деловой Россией».
Ранее сообщалось, что кабмин РФ разработал план противодействия нелегальной занятости на период 2025—2027 годов.