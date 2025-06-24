Путин поручил оценить эффективность налогового режима для самозанятых

Закон, касающийся самозанятых, действует в стране с 2018 года. На встрече с российским лидером, которая состоялась в мае этого года, представители крупного бизнеса обратили внимание, что ряд юрлиц нанимает самозанятых, чтобы «сэкономить на налогах».