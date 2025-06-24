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Путин поручил оценить эффективность налогового режима для самозанятых

Ряд юрлиц нанимает самозанятых, чтобы «сэкономить на налогах».

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабмину дать оценку эффективности налогового режима для самозанятых россиян, правительство РФ выполнит поручение до 1 ноября текущего года.

Закон, касающийся самозанятых, действует в стране с 2018 года. На встрече с российским лидером, которая состоялась в мае этого года, представители крупного бизнеса обратили внимание, что ряд юрлиц нанимает самозанятых, чтобы «сэкономить на налогах».

Путин поручил кабмину проработать вопрос.

«Только ни в коем случае не следует предпринимать шаги, которые бы загнали опять самозанятых в тень», — сказал президент РФ.

Заявление прозвучало по итогам встреч Путина с «Деловой Россией».

Ранее сообщалось, что кабмин РФ разработал план противодействия нелегальной занятости на период 2025—2027 годов.