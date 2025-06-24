Путин посмертно присвоил звание Героя России бойцу из Южной Осетии Хугаеву

«9 мая, по приглашению президента Российской Федерации, мы принимали участие в параде в честь 80-летия Великой Победы. В ходе одной из встреч я рассказал Владимиру Владимировичу о нашем земляке, Радиславе Хугаеве, который героически погиб в ходе СВО, защищая товарищей. Я обратился к президенту с просьбой присвоить ему почётное звание Героя России. Сейчас мне сообщили, что наш боец удостоен звания Героя России», — сказал Гаглоев.