Mehr: Командир спецназа «Кудс» Каани жив и посетил мероприятие в Тегеране

Командующий элитным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Исмаил Каани жив и находится в Тегеране. Как сообщило иранское агентство Mehr, он участвовал в массовых торжествах, посвященных «победе» над Израилем.
Ранее американская газета New York Times писала, ссылаясь на свои источники, что Каани мог погибнуть во время израильских ударов по Ирану.
Стоит отметить, что конфликт между Израилем и Ираном начался в ночь на 13 июня, когда израильские силы атаковали иранские объекты. Израиль обвинил Тегеран в разработке секретной ядерной программы. Удары затронули атомные центры, военные базы, а также высокопоставленных военных и ученых.
Иран отверг эти обвинения и ответил контрнаступлением. В течение 12 дней стороны обменивались ударами. К конфликту присоединились США, которые 22 июня нанесли разовый удар по ядерным объектам Ирана. В ответ Тегеран 23 июня атаковал американскую базу Эль-Удейд в Катаре, подчеркнув, что не стремится к дальнейшему обострению.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, которое через сутки должно стать официальным завершением 12-дневного конфликта.