Mehr: Командир спецназа «Кудс» Каани жив и посетил мероприятие в Тегеране

Иран отверг эти обвинения и ответил контрнаступлением. В течение 12 дней стороны обменивались ударами. К конфликту присоединились США, которые 22 июня нанесли разовый удар по ядерным объектам Ирана. В ответ Тегеран 23 июня атаковал американскую базу Эль-Удейд в Катаре, подчеркнув, что не стремится к дальнейшему обострению.