Почтовые марки и блок «Машиностроение Беларуси» выпустят 1 июля

Марки отпечатаны также в блоке. На полях почтового блока — первый белорусский трамвай 1 М и первый белорусский троллейбус модели 101. На конверте — здание холдинга «Белкоммунмаш» в Минске и пассажирский транспорт: трамвай, троллейбус, электробус.