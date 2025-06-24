Почтовые марки и блок «Машиностроение Беларуси» выпустят 1 июля

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации Беларуси 1 июля выпускает в обращение две почтовые марки и блок из серии «Машиностроение Беларуси». Об этом БЕЛТА сообщили в РУП «Белпочта».
Дизайн Евгении Бедоник. Тираж марок — по 18 тыс. В день выпуска на почтамте Минска (в «Почтовом салоне») будет проводиться специальное гашение.
Выпуск серии «Машиностроение Беларуси» представлен марками и почтовым блоком, на которых демонстрируется общественный электрический транспорт производства «БКМ Холдинга». На марке № 1630 изображен односекционный, полностью низкопольный трамвайный вагон Т811, имеющий первый уровень беспилотного управления, который подразумевает наличие систем помощи водителю. Серийно выпускается с 2023 года.
На марке № 1631 показан низкопольный сочлененный троллейбус 43300D серии «Витовт». Впервые поставлен в Витебск в 2019 году. Внешне практически не отличается от электробусов Е433 (работают на маршруте № 1 в Минске). Обладает увеличенным автономным ходом до 20 км.
Марки отпечатаны также в блоке. На полях почтового блока — первый белорусский трамвай 1 М и первый белорусский троллейбус модели 101. На конверте — здание холдинга «Белкоммунмаш» в Минске и пассажирский транспорт: трамвай, троллейбус, электробус.
Проект подготовлен в сотрудничестве с открытым акционерным обществом «Управляющая компания холдинга “Белкоммунмаш”.
Приобрести продукцию можно с 1 июля в интернет-магазине РУП «Белпочта», «Почтовом салоне», отделениях почтовой связи республики, а также заполнив заявку на сайте предприятия в разделе «Филателия» во вкладке «Покупателю».-0-