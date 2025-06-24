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Удары США не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана

Ядерный материал и оборудование, включая запасы обогащенного урана и центрифуги, уцелели.

Источник: Аргументы и факты

Американские удары по ядерным объектам на территории Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы исламской республики, пишет CNN со ссылкой на доклад разведывательного управления Пентагона.

Сообщается, что в ходе ударов были повреждены надземные строения и энергетическая инфраструктура, однако ядерный материал и оборудование, включая запасы обогащенного урана и центрифуги, уцелели.

По данным трех источников телеканала, удары США лишь отбросили прогресс ядерной программы Ирана на несколько месяцев. К соответствующим выводам аналитики пришли на основе оценки разрушений, собранных Центральным командованием ВС США.

При этом в Белом доме назвали «откровенной ложью» и попыткой дискредитировать главу Соединенных Штатов Дональда Трампа выводы о том, что удары по Ирану якобы не уничтожили ядерную программу республики.

Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана — в городах Исфахан и Натанз и деревне Фордо. Трамп заявил, что это позволило укрепить безопасность Израиля.

После ударов США командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири сообщил, что Тегеран готовится перекрыть Ормузский пролив, который является основным маршрутом экспорта нефти из Ближнего Востока в другие регионы.

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