Удары США не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана

Американские удары по ядерным объектам на территории Ирана не уничтожили основные компоненты ядерной программы исламской республики, пишет CNN со ссылкой на доклад разведывательного управления Пентагона.
Сообщается, что в ходе ударов были повреждены надземные строения и энергетическая инфраструктура, однако ядерный материал и оборудование, включая запасы обогащенного урана и центрифуги, уцелели.
По данным трех источников телеканала, удары США лишь отбросили прогресс ядерной программы Ирана на несколько месяцев. К соответствующим выводам аналитики пришли на основе оценки разрушений, собранных Центральным командованием ВС США.
При этом в Белом доме назвали «откровенной ложью» и попыткой дискредитировать главу Соединенных Штатов Дональда Трампа выводы о том, что удары по Ирану якобы не уничтожили ядерную программу республики.
Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана — в городах Исфахан и Натанз и деревне Фордо. Трамп заявил, что это позволило укрепить безопасность Израиля.
После ударов США командующий военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири сообщил, что Тегеран готовится перекрыть Ормузский пролив, который является основным маршрутом экспорта нефти из Ближнего Востока в другие регионы.