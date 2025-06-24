Бастрыкин обсудил с патриархом Кириллом вопросы миграционной политики

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в ходе встречи обсудили формирование морально-нравственных ценностей молодого поколения и отдельные аспекты, связанные с миграционной политикой, сообщили в СК России.
Отмечается, что встреча прошла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве. В Русской православной церкви (РПЦ) ранее сообщили, что Бастрыкин на встрече вручил патриарху ведомственную медаль «80 лет Победы».
«В ходе встречи обсуждались актуальные темы, затрагивающие наше общество. В их числе формирование морально-нравственных ценностей молодого поколения, вопросы жизни в условиях многонационального и многоконфессионального российского государства, а также отдельные аспекты, связанные с миграционной политикой», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.
Кроме того, глава СК России еще раз выразил глубокую благодарность патриарху за заботу и поддержку сотрудников ведомства. Ранее статус Главного храма Следственного комитета России был присвоен храму великомученика Никиты в Старой Басманной слободе города Москвы.