На Канарах заметили человека похожего на Януковича

Украинская певица Слава Каминская, экс-солистка группы «НеАнгелы», опубликовала в соцсетях фотографию, вызвавшую бурные обсуждения. На снимке запечатлен мужчина, поразительно похожий на экс-президента Украины Виктора Януковича, бежавшего в Россию в 2014 году.
Кадр был сделан на Канарских островах. «Какие люди на Канарах», — прокомментировала певица, не уточняя личность человека на фото.
После побега Янукович практически исчез из публичного пространства, став героем мемов (в частности, знаменитого «Астанавитесь!»). Экс-президент находится под международными санкциями, что делает его появление на испанских островах крайне маловероятным.
Пользователи соцсетей активно обсуждают две версии: либо это действительно двойник политика, либо санкционные ограничения были каким-то образом обойдены.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах раскритиковали выступление Зеленского в парламенте страны.