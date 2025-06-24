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На Канарах заметили человека похожего на Януковича

Украинская певица Слава Каминская, экс-солистка группы «НеАнгелы», опубликовала в соцсетях фотографию, вызвавшую бурные обсуждения.

Украинская певица Слава Каминская, экс-солистка группы «НеАнгелы», опубликовала в соцсетях фотографию, вызвавшую бурные обсуждения. На снимке запечатлен мужчина, поразительно похожий на экс-президента Украины Виктора Януковича, бежавшего в Россию в 2014 году.

Кадр был сделан на Канарских островах. «Какие люди на Канарах», — прокомментировала певица, не уточняя личность человека на фото.

После побега Янукович практически исчез из публичного пространства, став героем мемов (в частности, знаменитого «Астанавитесь!»). Экс-президент находится под международными санкциями, что делает его появление на испанских островах крайне маловероятным.

Пользователи соцсетей активно обсуждают две версии: либо это действительно двойник политика, либо санкционные ограничения были каким-то образом обойдены.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах раскритиковали выступление Зеленского в парламенте страны.