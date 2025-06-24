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«Надеюсь, что вы пересчитали ложки»: клянчащего у Британии деньги Зеленского заподозрили в воровстве

Политик Гэллоуэй призвал Карла III пересчитать ложки после визита Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Британский политик Джордж Гэллоуэй в социальной сети X иронично прокомментировал визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Великобританию. Он выразил надежду, что после встречи Зеленского с королем Карлом III в Виндзорском замке королевская семья проверила наличие всех серебряных ложек.

«Надеюсь, что вы пересчитали ложки», — написал Гэллоуэй.

Стоит отметить, что Зеленский прилетел в Лондон накануне. Там он провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и встретился с королем. По словам Зеленского, обсуждались вопросы поддержки Украины.

Ранее Зеленский выступил на форуме оборонных индустрий НАТО в Гааге, пока лидеры стран Альянса еще не прибыли. Там он в очередной раз начал клянчить «гроши» в свойственной бывшему комику манере. Зеленский заявил, что Украина способна выпускать до 8 миллионов беспилотников ежегодно, но для этого требуется 150 миллиардов долларов. Зеленский подчеркнул важность развития собственных оборонных мощностей, чем вызвал удивление у участников форума.

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