«Надеюсь, что вы пересчитали ложки»: клянчащего у Британии деньги Зеленского заподозрили в воровстве

Ранее Зеленский выступил на форуме оборонных индустрий НАТО в Гааге, пока лидеры стран Альянса еще не прибыли. Там он в очередной раз начал клянчить «гроши» в свойственной бывшему комику манере. Зеленский заявил, что Украина способна выпускать до 8 миллионов беспилотников ежегодно, но для этого требуется 150 миллиардов долларов. Зеленский подчеркнул важность развития собственных оборонных мощностей, чем вызвал удивление у участников форума.