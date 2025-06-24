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В Неклиновском районе ПВО отражают воздушную атаку

В Ростовской области силы и средства ПВО отражают атаку врага.

Источник: Комсомольская правда

Вечером во вторник, 24 июня, в Неклиновском районе Ростовской области силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. Об этом сообщил глава района Василий Даниленко.

Он попросил жителей сохранять спокойствие. А в случае обнаружения фрагментов БПЛА не приближаться к ним и вызывать спасателей.

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