В Неклиновском районе ПВО отражают воздушную атаку

Вечером во вторник, 24 июня, в Неклиновском районе Ростовской области силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. Об этом сообщил глава района Василий Даниленко.
Он попросил жителей сохранять спокойствие. А в случае обнаружения фрагментов БПЛА не приближаться к ним и вызывать спасателей.
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