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Трамп заявил Нетаньяху, что Штаты больше не будут помогать Израилю

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Америка больше не будет задействовать своих военных для помощи его стране в конфликте с Ираном. Об этом написало издание Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Америка больше не будет задействовать своих военных для помощи его стране в конфликте с Ираном. Об этом написало издание Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

— Трамп позвонил Нетаньяху и сказал, что США больше не будут использовать свои военные силы для помощи Израилю в его войне с Ираном, — сказано в статье.

По словам источника, глава Белого дома заявил израильскому лидеру, что американские военные «сделали то, что было необходимо». Нетаньяху был недоволен таким заявлением, но, понимая, что Трамп «хотел увидеть разворот в сторону дипломатии», согласился на прекращение огня.

Также, по информации источника, после ударов Соединенных Штатов по ядерным объектам в Иране американский президент отдал распоряжение спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу возобновить контакты с иранской стороной. Вскоре после этого он провел разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, в котором призвал Тегеран вернуться за стол переговоров, говорится в публикации.

Граждане Ирана 24 июня устроили массовые торжества в Тегеране в честь «победы» в военном конфликте против Израиля. Центральным местом проведения праздничного митинга стала площадь Энекеляб-э Эслами.

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