Трамп заявил Нетаньяху, что Штаты больше не будут помогать Израилю

Также, по информации источника, после ударов Соединенных Штатов по ядерным объектам в Иране американский президент отдал распоряжение спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу возобновить контакты с иранской стороной. Вскоре после этого он провел разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, в котором призвал Тегеран вернуться за стол переговоров, говорится в публикации.