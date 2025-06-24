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Вечером во вторник в Ростовской области объявили беспилотную опасность

В Неклиновском районе силы ПВО отражают воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Вечером во вторник, 24 июня, по всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в РСЧС.

Дончанам рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

Ранее глава Неклиновского района сообщил о работе ПВО. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и в случае обнаружения фрагментов БПЛА вызывать спасателей.

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