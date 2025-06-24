Вечером во вторник в Ростовской области объявили беспилотную опасность

Вечером во вторник, 24 июня, по всей территории Ростовской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщили в РСЧС.
Дончанам рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.
Ранее глава Неклиновского района сообщил о работе ПВО. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и в случае обнаружения фрагментов БПЛА вызывать спасателей.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше