Москвички сообщили о домогательствах на Китай-городе, Покровке и Чистых прудах

Сразу несколько девушек сообщили о случаях домогательств в самом центре Москвы. Молодые люди подходили к ним, изъявляли желание познакомиться, а после отказа говорили непристойности, грубо хватали за ягодицы и убегали. Telegram-канал «Осторожно, Москва» выяснил, что речь идет не о случайном помешательстве: мужчины проходили обучение у некоего инфокоуча и «гуру соблазнения», который требовал от своих учеников «делать по 30 подходов к незнакомым женщинам» и таким образом обретать уверенность в себе. Пострадавшие написали заявления в полицию. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «гуру» нужно отправить на принудительное лечение.