Что можно и нельзя делать на Петра Солнцеворота 25 июня на Запоздалый Капустник

Православная церковь 25 июня вспоминает святого Петра Афонского. В народе празднуют день Петра Солнцеворота. Согласно приметам, с названного дня дни становятся короче, а ночи, наоборот, длиннее. Вместе с тем есть еще одно название — Запоздалый Капустник. Оно связано с тем, что с 25 июня высаживали капусту.
Что нельзя делать 25 июня.
Запрещено покупать корову. Считалось, что с животным может случиться что-то плохое. Кроме того, в указанный день не стоит надевать одежду темного цвета. Предки верили, что подобное может привлечь в жизнь черную полосу.
Что можно делать 25 июня.
По традиции, в названный день ходили на рыбалку, а также готовили блюда из рыбы. А еще с 25 июня высаживали капусту. Кроме того, на Петра Солнцеворота загадывали желание. Считалось, что оно всегда сбывается.
Согласно приметам, млечный путь, заметный на небе ночью, указывает про жаркую погожу. В том случае, если стрижи летают низко, то будет дождь.
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