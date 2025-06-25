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Народный календарь. Как не накликать неприятности в день Вита, 28 июня

28 июня православные чтут память святого мученика Вита. Согласно преданию, во время гонения на христиан Вит отправился в Рим, где изгнал бесов из императора Диоклетиана. Правитель хотел заставить святого молиться римским богам, но тот отказался. Тогда мученика казнили в котле с кипящим маслом.

28 июня православные чтут память святого мученика Вита. Согласно преданию, во время гонения на христиан Вит отправился в Рим, где изгнал бесов из императора Диоклетиана. Правитель хотел заставить святого молиться римским богам, но тот отказался. Тогда мученика казнили в котле с кипящим маслом.

На Руси в эту дату переставали делать посадки, следуя поверью: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает». Также в народе считалось, что в этот день следует оберегать скотину от неприятностей. Если 28 июня позволить животному объесться свежих побегов на хлебном поле, оно может заболеть или даже погибнуть.

В народе говорили, что день Вита — самый неблагоприятный в году. Поэтому накликать в эту дату неприятности очень просто. 28 июня не ходили в лес, не купались в водоемах и не отправлялись в путешествия, так как можно вовсе не вернуться домой.

Приметы погоды:

Дождь на Фита — плохо для жита.

Поросята визжат — к сырой погоде.

Обильные росы сулят плодородный год.

Коли кузнечики громко стрекочут, значит дождь пойдет.

Именины отмечают: Модест, Григорий, Федор, Михаил.