Народный календарь. Как не накликать неприятности в день Вита, 28 июня

На Руси в эту дату переставали делать посадки, следуя поверью: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает». Также в народе считалось, что в этот день следует оберегать скотину от неприятностей. Если 28 июня позволить животному объесться свежих побегов на хлебном поле, оно может заболеть или даже погибнуть.