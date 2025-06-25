Всемирный день господства кошек и День улыбок незнакомым людям: какие праздники отмечают в России и мире 25 июня

25 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с различными сферами жизни общества. Например, в эту дату справляют Всемирный день господства кошек, День улыбок незнакомым людям и День лимонада.
Всемирный день господства кошек.
Всемирный день господства кошек создан с целью напомнить всему миру о важной роли этих животных в нашей жизни. В этот праздник принято уделять много времени и внимания своим питомцам, угощать их лакомствами, делиться фотографиями своих котов в социальных сетях, а также помогать бездомным кошкам.
День улыбок незнакомым людям.
День улыбок незнакомым людям появился благодаря американскому художнику Харви Бэллу, который первым нарисовал желтый улыбающийся смайлик. В этот праздник принято не только улыбаться незнакомым людям, но и узнавать интересные факты об улыбке и о ее положительном влиянии на эмоциональное состояние человека.
День лимонада.
День лимонада был придуман в начале 2000-х годов как символ летнего настроения, свежести и радости, а также с целью популяризировать культуру потребления натуральных напитков. Выбор даты неслучаен: в этот период цитрусовые достигают пика своей зрелости, а погода располагает к употреблению освежающих напитков. В этот праздник проводятся фестивали лимонада, конкурсы на лучший рецепт и мастер-классы по приготовлению этого напитка.