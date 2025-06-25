Всемирный день господства кошек и День улыбок незнакомым людям: какие праздники отмечают в России и мире 25 июня

День лимонада был придуман в начале 2000-х годов как символ летнего настроения, свежести и радости, а также с целью популяризировать культуру потребления натуральных напитков. Выбор даты неслучаен: в этот период цитрусовые достигают пика своей зрелости, а погода располагает к употреблению освежающих напитков. В этот праздник проводятся фестивали лимонада, конкурсы на лучший рецепт и мастер-классы по приготовлению этого напитка.