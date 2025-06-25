В ожидании волны: «Алые паруса» приготовили водный театр на Дворцовой и новый путь брига

На Дворцовой площади вырастают огромные подвижные экраны, на набережных Невы артисты репетируют свои номера, а бриг «Россия» отрабатывает новый маршрут. Подготовка к главному празднику выпускников «Алые паруса» в самом разгаре. И хотя ключевые сюрпризы будущего шоу держатся в тайне, уже понятно: нас ждет поистине масштабное и во многом неожиданное зрелище. «Известия» узнали подробности.
Экраны в движении.
«Алые паруса» стартуют в субботу вечером. Но уже сейчас жители Петербурга и многочисленные туристы могут увидеть сцену для концерта, который традиционно состоится на Дворцовой площади. Монтажные работы еще не завершены, однако общий облик этой впечатляющей конструкции сложился. Три ее части символизируют три окна, причем правое представляет собой огромный проем, через который можно увидеть скульптурную группу «Колесница славы» на Главном штабе. Тогда как в двух других «окнах» располагаются мультимедийные поверхности — многометровые экраны.
Самое интересное, что некоторые из них подвижные.
— Светодиодные экраны монтируются на механические направляющие. За счет этого они смогут перемещаться в процессе шоу, открывая для зрителя некие пространства, из которых появляются различные объекты, используемые в представлении. Эффект движения есть и в видеографике, плюс он будет усиливаться физическим движением самого экрана: система позволяет и поворачивать экран, и двигать его вдоль направляющих, — пояснил «Известиям» Алексей Булгаков, технический директор концертной части праздника «Алые паруса».
По его словам, такое решение требует немалых усилий инженеров, которым нужно при разработке конструкции учесть много факторов, связанных с безопасностью артистов. Поэтому на концертах такое можно увидеть нечасто. Зрители наверняка будут удивлены!
Поплывет веночек.
Но это еще не всё! Одно из самых необычных новшеств концерта на Дворцовой связано с номером, в котором будет задействоваться реальная вода. В ней окажутся артисты водного театра. Создатели шоу подчеркивают: такого в истории «Алых парусов» еще не было!
— Артисты водного театра уже репетируют в бассейнах. Совсем скоро для них будет привезено огромное количество воды на Дворцовую площадь, — приоткрыл завесу тайны Владислав Кабанов, режиссер-постановщик концертной части праздника.
Ну, а пока «Известия» смогли побывать на самой сцене — и поразиться ее масштабам. Снаружи это не столь заметно (по крайней мере, пока), но внутри основного пространства, за центральным экраном — целый мир: лестницы, тросы, множество осветительных приборов и различных приспособлений… Можно только представить, какое впечатляющее зрелище ждет зрителей, когда всё это «оживет» и на сцену выйдут звезды, которые сейчас на пике популярности у молодежи.
Их имена уже известны. Это Зара, Bearwolf, Akmal', группы «5УТРА», The Hatters, Вадим Самойлов/Агата Кристи и «Иванушки International». Не могли организаторы пройти и мимо феномена Надежды Кадышевой, которая внезапно стала кумиром нового поколения и одним из самых актуальных артистов сезона. «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей», «Виновата ли я» и, конечно, «Плывет веночек» — все эти песни прозвучат на Дворцовой площади уже 28 июня.
В новый путь.
После концерта на Дворцовой выпускников и зрителей трансляции ждет водно-пиротехническое шоу с проходом брига «Россия». В этом году у корабля новый маршрут. Он начнет движение у Сенатской площади, войдет в разведенный створ Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот на 360 градусов у Зимней канавки, затем продолжит движение в сторону Троицкого моста. А обратный путь будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной.
— Сейчас именно развороту мы уделяем особое внимание, поскольку на празднике корабль будет совершать его в сложных, стесненных условиях. Потому необходимо отработать каждый элемент, — пояснил капитан брига «Россия» Олег Николаев.
Первые репетиции прохода уже состоялись — к радости жителей и гостей города. Впрочем, во всей красе это сказочное действо можно будет увидеть только во время самого праздника: выпускникам — вживую, всем остальным — по трансляции. Сообщается, что в этом году на корабле будет в полтора раза больше светового оборудования, а на парусах даже появится оригинальная проекция.
И, как и прежде, специально для трансляции создаются музыкально-хореографические представления на нескольких локациях вдоль акватории Невы. На репетиции одного эпизода «Известия» смогли побывать — и оценили, как тщательно отрабатываются все движения, все нюансы. На пляже Петропавловской крепости совсем молодые артисты зажигательно танцуют под старый, всем известный хит, который прозвучит в свежей обработке. Что это за песня — секрет, скажем лишь, что в контексте номера про научные достижения она обретает совершенно новый смысл.
Сначала ребята тренируются в повседневной одежде, снова и снова проходя с хореографом каждый танцевальный элемент, а затем переодеваются в те костюмы, которые будут на них в момент трансляции — и начинается уже «чистовая» работа. Собственно, всё это — ответ на вопрос, как постановщикам удается из года в год добиваться безупречного результата в прямом эфире, когда нет права на ошибку, нет возможности сделать дубль.
— Добиваемся этого огромным количеством репетиций и прогонов. Это правда большая работа. Какие-то репетиции мы снимаем, монтируем, смотрим, какой эффект. Что не получилось, где надо поправить или что-то подвинуть, как поработать с артистом… Результат достигается только так, — пояснил главный режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу праздника «Алые паруса» Михаил Колпахчиев.
И нет сомнений, что всё получится и в этот раз. Убедиться можно будет совсем скоро. А заодно и узнать, какие еще сюрпризы нам приготовили создатели праздника. Их наверняка будет немало. Тем более этот год для «Алых парусов» юбилейный: 20 лет назад, в 2005-м, легендарный советский праздник был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.