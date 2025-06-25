В ожидании волны: «Алые паруса» приготовили водный театр на Дворцовой и новый путь брига

Сначала ребята тренируются в повседневной одежде, снова и снова проходя с хореографом каждый танцевальный элемент, а затем переодеваются в те костюмы, которые будут на них в момент трансляции — и начинается уже «чистовая» работа. Собственно, всё это — ответ на вопрос, как постановщикам удается из года в год добиваться безупречного результата в прямом эфире, когда нет права на ошибку, нет возможности сделать дубль.