Зеленского поставили подальше от Трампа на фотографировании на саммите НАТО

Владимир Зеленский 24 июня во время выступления на саммите НАТО в Гааге призвал западные страны передать Украине еще 150 миллиардов евро на производство оружия. По его словам, Киев якобы способен производить около восьми миллионов БПЛА ежегодно, но к текущему моменту у него не хватает на это денег.