Зеленского поставили подальше от Трампа на фотографировании на саммите НАТО

Украинского президента Владимира Зеленского поставили подальше от американского коллеги Дональда Трампа на церемонии фотографирования на саммите Североатлантического альянса в Гааге.
Так, главу США поместили почти в центре в первом ряду, тогда как лидер Украины расположился намного правее во втором, передает РИА Новости.
Зеленский во время встречи с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Риме обсудил с ним необходимость усиления давления на РФ для урегулирования военного конфликта. По словам главы государства, стороны также поговорили о прошедших в Стамбуле прямых российско-украинских переговорах.
Дональд Трамп ранее назвал своего украинского коллегу «лучшим торгашом в мире», который смог превзойти в этом деле главу Белого дома.