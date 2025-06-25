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Зеленского поставили подальше от Трампа на фотографировании на саммите НАТО

Украинского президента Владимира Зеленского поставили подальше от американского коллеги Дональда Трампа на церемонии фотографирования на саммите Североатлантического альянса в Гааге.

Украинского президента Владимира Зеленского поставили подальше от американского коллеги Дональда Трампа на церемонии фотографирования на саммите Североатлантического альянса в Гааге.

Так, главу США поместили почти в центре в первом ряду, тогда как лидер Украины расположился намного правее во втором, передает РИА Новости.

Владимир Зеленский 24 июня во время выступления на саммите НАТО в Гааге призвал западные страны передать Украине еще 150 миллиардов евро на производство оружия. По его словам, Киев якобы способен производить около восьми миллионов БПЛА ежегодно, но к текущему моменту у него не хватает на это денег.

Зеленский во время встречи с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Риме обсудил с ним необходимость усиления давления на РФ для урегулирования военного конфликта. По словам главы государства, стороны также поговорили о прошедших в Стамбуле прямых российско-украинских переговорах.

Дональд Трамп ранее назвал своего украинского коллегу «лучшим торгашом в мире», который смог превзойти в этом деле главу Белого дома.

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