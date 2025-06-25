Игрок War Thunder раскрыл секретный документ реального штурмовика ради спора: слив обернулся баном для геймера

История с «Тайфуном» началась с того, что фанат игры мечтал управлять этим истребителем в симуляторе. Самолет, впервые поднявшийся в воздух в 1994 году, используется в семи странах: Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Саудовской Аравии и Омане. Игрок обратился к разработчикам с просьбой добавить «Тайфун» в игру. Чтобы помочь создать реалистичную модель, он выложил на форум 730-страничное руководство по эксплуатации истребителя.