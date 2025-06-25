Игрок War Thunder раскрыл секретный документ реального штурмовика ради спора: слив обернулся баном для геймера

На игровом форуме War Thunder произошла очередная утечка секретных документов. Игрок под псевдонимом MatrixRupture, обсуждая особенности штурмовика AV-8B «Харриер» II, опубликовал страницы из руководств по эксплуатации самолетов AV-8B и TAV-8B. Об этом сообщил портал PC Gamer.
MatrixRupture утверждал, что документы находятся в открытом доступе, но другие пользователи заметили на них отметки об ограниченном распространении. Такие материалы доступны только спецслужбам и некоторым компаниям США. После публикации игрок получил временный бан, а модераторы удалили выложенные файлы.
Симулятор военной техники War Thunder, вышедший в 2013 году, сразу завоевал популярность среди любителей игр. Некоторые фанаты так увлечены проектом, что спорят о технических характеристиках техники, нередко выкладывая подлинные документы для доказательства своей правоты. Например, ранее один из игроков опубликовал секретное руководство по эксплуатации истребителя Eurofighter Typhoon.
История с «Тайфуном» началась с того, что фанат игры мечтал управлять этим истребителем в симуляторе. Самолет, впервые поднявшийся в воздух в 1994 году, используется в семи странах: Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Саудовской Аравии и Омане. Игрок обратился к разработчикам с просьбой добавить «Тайфун» в игру. Чтобы помочь создать реалистичную модель, он выложил на форум 730-страничное руководство по эксплуатации истребителя.