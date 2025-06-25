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В Самарской области 25 июня ожидается дождливая погода с грозами и градом

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая будет погода в Самарской области 25 июня.

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая будет погода в Самарской области 25 июня.

В среду днем в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и град. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Ветер южный, с порывами до 15−18 м/с, скорость ветра составит 7−12 м/с. Днём температура воздуха будет в пределах +21…+26 градусов Цельсия.

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