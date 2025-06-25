«В начале жизни школу помню я»: напутствие пожилого педагога выпускникам 2025 года

Уважаемые выпускники 2025 года! Обращение к вам «уважаемые» — это не фигура речи. Я действительно с почтением отношусь к вам, тем, кто в расцвете семнадцати лет сегодня покидает школу. Я не разделяю брюзжания части своих ровесников, заявляющих, что молодежь нынче пошла не та. Проработав более полувека в школе, я имею возможность сравнивать выпускников разных десятилетий между собой. Замечу, что моим первым выпускникам сегодня шестьдесят пять лет. Я учил их, их детей, а сегодня учу их внуков и правнуков.
Так вот, с полным основанием могу сказать, что нынешние выпускники ни в чем не уступают предыдущим, а в чем-то их даже превосходят. Отдаю себе отчет в том, что каждый из вас уносит свои впечатления о школе, в том числе не всегда радужные. Это естественно, ведь вы все такие разные, впрочем, как и учителя, среди которых есть строгие и либеральные, веселые и мрачные. Не спешите делить их на добрых и злых…
У замечательного писателя Михаила Жванецкого есть рассказ о его учителе русского языка. Этот словесник был строгим, въедливым педантом. Вдобавок он всячески унижал и обзывал своих учеников. Он, что называется, достал весь класс. Реакция выпускников не заставила себя ждать. В выпускную ночь они сожгли все учебники русского языка под окнами его кабинета. Прошло сорок лет, того педагога уже давно не было на свете. И вот что пишет М. Жванецкий: «В результате его методы пишем мы все абсолютно грамотно, а двое из нас стали профессиональными писателями. И нам сегодня стыдно за ту выходку на выпускном вечере. Увы, по достоинству объективно оценить труд педагога подчас можно лишь спустя десятилетия».
Уважение мое к нынешним выпускникам зиждется на мужестве и воле к жизни юных пациентов, которые я ежегодно наблюдаю в госпитальных школах. Дело в том, что наша школа имеет еще семьдесят шесть филиалов так называемых госпитальных школ, где обучаются дети, которые годами лежат в больницах, где они борются со смертельными заболеваниями. Многие из этих ребят, равно как и их здоровые сверстники, блестяще сдают ЕГЭ и поступают в ведущие вузы страны. А пару недель назад юноша, который лежит в хосписе, получил 100 баллов по ЕГЭ. Он сдавал информатику и мечтает стать программистом. Если кто не знает, хоспис — это то место, где лежат пациенты, чьи шансы на выздоровление минимальны. Расхожее латинское высказывание гласит Mens sana in corpore sano, что означает «в здоровом теле здоровый дух». Но это усеченная цитата. В подлиннике говорится иначе: «надо молиться за то, чтобы в здоровом теле был здоровый дух». Другими словами, дух сильнее тела! И мы все, педагоги и врачи, верим, что этот мужественный парень победит болезнь и станет классным программистом.
А еще, дорогие выпускники, я вам завидую белой завистью. Завидую богатству выбора, что вам предоставляется сегодня. У нашего поколения такой возможности не было, а сегодня лицеи, гимназии, колледжи открывают перед вами широчайшие перспективы саморазвития и карьерного роста.
Дорогие выпускники — будущие художники, медики, медийщики и предприниматели… Короче, как говорили раньше, физики и лирики! Я сердечно поздравляю всех вас с выпуском из школы! На самом деле противопоставление физиков и лириков искусственно. Всем известно, что Альберт Эйнштейн прекрасно играл на скрипке, а химик Бородин прославился на весь мир как выдающийся композитор. Вы спросите, почему. Да потому что все они были артистичными! А артистизма вам не занимать! Мы, все педагоги, убедились в этом, когда получали огромное удовольствие от вашего участия в школьных спектаклях и музыкальных переменах, не говоря уже о выпускных балах и капустниках.
Артистизм необходим человеку любой специальности. Так, например, врач, входящий в больничную палату, способный поднять настроение своим пациентам, взять в руки гитару и спеть им, уже начинает лечение.
Артистичный бизнесмен заведомо выиграет в конкурентной борьбе на рынке, ибо покупать товары будут у него, а не у зануды, стоящего рядом со своим стендом с постным лицом.
А семейная жизнь… Артистичный человек всегда найдет способы развеселить или успокоить свою вторую половину, легко и непринужденно уйти от семейных конфликтов и недоразумений.
И наконец, у вас у всех будут дети. А дети зачастую такие хитрые существа, которые стремятся манипулировать своими родителями… Артистичные папа и мама смогут обратить любую сложную ситуацию в шутку.
Так вот я вам всем желаю, вопреки любым проблемам и коллизиям в жизни, сохранить этот артистизм!
Название этих заметок взято у А. С. Пушкина. Но школа — явление атмосферное. Не учебой единой жива она. Лицеисты упоенно вспоминали свою школу прежде всего благодаря сложившейся там атмосфере лицейского братства. Именно дух лицея почувствовал и воспел поэт и музыкант Ю. Ким.
На пороге наших дней.
Неизменно мы встречаем,
Узнаем и обнимаем.
Наших истинных друзей.
Здравствуй, время гордых планов,
Пылких клятв и жарких встреч!
Свято дружеское пламя.
Да не просто уберечь…
Вот бы жить, как в оны дни,
Вот бы жить легко и смело,
Не рассчитывать предела.
Для бесстрашья и любви.
И, подобно лицеистам,
Пообщаться у огня.
В октябре багрянолистном.
Девятнадцатого дня.
Но судьба свое возьмет,
По-ямщицки лихо свистнет,
Все по-своему расчислит —.
Не узнаешь наперед.
Грянет бешеная вьюга,
Захохочет серый мрак.
И спасти захочешь друга,
Да не выдумаешь как,
Да не выдумаешь как.
На пороге наших дней,
В перепутье нашей жизни,
Ты — наш друг, ты — наш учитель,
Старый пушкинский лицей.
Под твоей бессмертной сенью.
Научиться бы вполне.
Безоглядному веселью,
Бескорыстному доверью,
Вольнодумной глубине.
Лицей — наш друг и учитель, потому что его дух не исчез с уходом из жизни лицеистов, а распространился на два столетия вперед, вплоть до наших дней. Что же касается желания спасти друга в, казалось бы, безвыходных обстоятельствах, то лицеисты неизменно приходили друг другу на помощь. И. И. Пущин не побоялся посетить в ссылке опального Пушкина, а сам поэт написал послание в Сибирь: «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье…». Это подлинное счастье, когда на склоне лет сохраняешь возможность встречаться со школьным другом. У меня такой друг детства есть, все годы мы просидели за одной партой.
«Чем дольше живем мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса», — писал и пел Булат Окуджава.
«Кому ж из нас под старость в день лицея торжествовать придется одному?» — задавался вопросом А. С. Пушкин. Последним в одиночестве отмечал этот день выдающийся русский дипломат, канцлер, практически второе лицо в государстве Александр Михайлович Горчаков. Лицейская кличка «франт». Он, блестяще окончивший лицей, дожил до того времени, когда в Москве в 1880 году на Страстной площади был установлен памятник его однокашнику-троечнику, который благодаря своему поэтическому гению шагнул в века.