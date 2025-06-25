«В начале жизни школу помню я»: напутствие пожилого педагога выпускникам 2025 года

Уважение мое к нынешним выпускникам зиждется на мужестве и воле к жизни юных пациентов, которые я ежегодно наблюдаю в госпитальных школах. Дело в том, что наша школа имеет еще семьдесят шесть филиалов так называемых госпитальных школ, где обучаются дети, которые годами лежат в больницах, где они борются со смертельными заболеваниями. Многие из этих ребят, равно как и их здоровые сверстники, блестяще сдают ЕГЭ и поступают в ведущие вузы страны. А пару недель назад юноша, который лежит в хосписе, получил 100 баллов по ЕГЭ. Он сдавал информатику и мечтает стать программистом. Если кто не знает, хоспис — это то место, где лежат пациенты, чьи шансы на выздоровление минимальны. Расхожее латинское высказывание гласит Mens sana in corpore sano, что означает «в здоровом теле здоровый дух». Но это усеченная цитата. В подлиннике говорится иначе: «надо молиться за то, чтобы в здоровом теле был здоровый дух». Другими словами, дух сильнее тела! И мы все, педагоги и врачи, верим, что этот мужественный парень победит болезнь и станет классным программистом.