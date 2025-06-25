Календарь на 25 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

«Солнцеворот вершит поворот», — говорили наши предки в этот день. На Руси Петра Афонского прозвали Солнцеворотом, поскольку со времени его почитания дни становятся короче, а ночи — длиннее. В этот день было принято благодарить небесное светило за тепло и свет. Также Петра называли Рыболовом. 25 июня ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. Главным из них была, конечно, уха. Кроме того, на Петра наблюдали природные знамения. Если 25 июня была ясная погода, то ожидали успешного покоса, а если шел дождь, то ждали ненастья на сенокос.