Перекрашенный китаец по тройной цене: что скрывается за легендой о премиум-бренде BORK

— Мы владеем правом на внешний вид корпуса. Нанесём, соответственно, ваш бренд как на корпус, так и на упаковку. На наших мощностях сейчас делают пылесосы Redmond и Jenxy. Если вносим изменения или работаем по вашему эскизу, то нам надо заказывать другие пресс-формы — это добавочный объём работ, дополнительные деньги, дорого. Но мы готовы. Будет и новый корпус, и лучший пластик, — рассказали по видеосвязи менеджеры китайского завода. То есть можно либо сэкономить, либо совсем уж сэкономить.