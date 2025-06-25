На следующей неделе начнутся усиленные колебания курса доллара. В какой диапазон войдёт рубль

— На курс в июле и далее будут влиять как макроэкономические события (заседания ЦБ, в том числе и российского), так и геополитика. Тем не менее инфраструктурные факторы, связанные с трансграничными расчётами и потоками капитала, будут более существенны, но предсказать их сейчас затруднительно. В целом мы ждём постепенного развития тренда на ослабление рубля и движения в сторону выше 85 в паре с долларом США к осени, — рассказал руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.