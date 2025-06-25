Ислам, барокамера и витилиго: что скрывал король поп-музыки Майкл Джексон

Многие знают об обвинениях в адрес Майкла, которые посыпались ещё в начале девяностых: певцу приписывали преступления против половой неприкосновенности детей. Не так давно вышел документальный фильм «Покидая Неверленд», где два бывших поклонника — Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон — пытаются очернить репутацию Джексона своими голословными обвинениями. Так, один из них уверял, что певец якобы возил его в парижский Диснейленд, который в то время даже не действовал, и подобных несостыковок в повествовании много. Обвинения вывели даже из вполне стандартной фразы «I love you», которую певец часто употреблял. А домработница, заявившая, что видела музыканта с ребёнком, позже призналась, что оговорила Джексона за деньги. В смене показаний из корыстных побуждений призналась и мать экс-фаната.