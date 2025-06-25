Украинская певица Слава Каминская опубликовала фото с Виктором Януковичем: они оказались рядом в необычной локации

Мария прибыла в Объединенные Арабские Эмираты 15 февраля, планируя отдохнуть и поработать на модельных съемках. Она рассказала подруге, что цель поездки — отдых и заработок. 9 марта Мария отправилась на вечеринку, куда ее пригласили новые знакомые, представившиеся агентами модельного бизнеса. После этого связь с девушкой пропала. 11 марта она не появилась на рейсе в Таиланд, хотя билет был куплен. Ее телефон был выключен, а социальные сети перестали обновляться.