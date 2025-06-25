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Украинская певица Слава Каминская опубликовала фото с Виктором Януковичем: они оказались рядом в необычной локации

Певица Каминская опубликовала фото с экс-президентом Украины Януковичем на Ибице.

Источник: Комсомольская правда

Украинская певица Слава Каминская, известная как экс-участница группы «НеАнгелы», разместила в социальных сетях снимок, сделанный на испанском курорте Ибица. На фото она запечатлена рядом с человеком, напоминающим бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Страница Славы Каминской в соцсетях.

Подпись к публикации гласит, что встреча произошла на Канарских островах, но на заднем плане видна вывеска знаменитого клуба Pacha Ibiza, который находится на Балеарских островах, а не на Канарах.

Ранее KP.RU сообщал о трагедии, случившейся с 20-летней украинской моделью Марией Ковальчук во время поездки в Дубай. Девушка оказалась в больнице в тяжелом состоянии и едва может двигаться. Ее родственники заявили, что Марию пытались убить, а перед этим она несколько дней подвергалась насилию.

Мария прибыла в Объединенные Арабские Эмираты 15 февраля, планируя отдохнуть и поработать на модельных съемках. Она рассказала подруге, что цель поездки — отдых и заработок. 9 марта Мария отправилась на вечеринку, куда ее пригласили новые знакомые, представившиеся агентами модельного бизнеса. После этого связь с девушкой пропала. 11 марта она не появилась на рейсе в Таиланд, хотя билет был куплен. Ее телефон был выключен, а социальные сети перестали обновляться.