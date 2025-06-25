NYT: у Ирана сохранились тайные объекты по обогащению урана

У Тегерана остались «тайные объекты» по обогащению урана, утверждается в публикации американского издания The New York Times.
В материале сказано, что такие объекты были созданы, чтобы продолжить ядерную программу в случае ударов «на более крупные объекты».
Газета ссылается на информацию, полученную от нескольких чиновников из Израиля. По их словам, основная часть запасов обогащённого урана Ирана «была перемещена» до ударов со стороны Соединённых Штатов. Источники утверждают, что она остаётся «нетронутой».
Напомним, по данным CNN, удары США по ядерным объектам на территории Ирана не ликвидировали основные компоненты ядерной программы. В публикации говорится, что удары со стороны Соединённых Штатов лишь отбросили прогресс ядерной программы Тегерана на несколько месяцев.
Вв ночь на 22 июня американская сторона нанесла авиаудары по ядерным объектам Ирана — в городах Исфахан и Натанз, а также населённом пункте Фордо.