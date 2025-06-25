NYT: у Ирана сохранились тайные объекты по обогащению урана

Напомним, по данным CNN, удары США по ядерным объектам на территории Ирана не ликвидировали основные компоненты ядерной программы. В публикации говорится, что удары со стороны Соединённых Штатов лишь отбросили прогресс ядерной программы Тегерана на несколько месяцев.